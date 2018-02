Studenti denunciano “aggressione neofascista”

Condividi

Due studenti del liceo scientifico “Siciliani” di Catanzaro hanno denunciato di essere stati vittima di “un’aggressione neofascista” ad opera di alcuni esponenti di “Identità tradizionale”. L’episodio, secondo quanto si è appreso, risale a martedì scorso ed è avvenuto nei pressi della scuola frequentata dai due ragazzi. Gli studenti hanno riferito di essere stati aggrediti e malmenati mentre strappavano alcuni manifesti di “Identità tradizionale” che erano stati affissi la sera prima nel corso di una manifestazione di solidarietà alle vittime delle foibe. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri.

Il circolo Pd “Lauria” di Catanzaro e i Giovani democratici di Catanzaro – è scritto in una nota – sono vicini ai due liceali aggrediti davanti alla loro scuola da alcuni neofascisti ed aderiscono alla riunione del comitato antifascista provinciale, convocato per il prossimo 20 febbraio, e all’assemblea pubblica che si terrà, invece, il 26 febbraio.

Siamo di fronte a un episodio molto grave e che certifica, ancora e una volta, che Catanzaro deve mantenere alta l’attenzione e attivare i necessari anticorpi per isolare quei movimenti che nel loro agire si richiamano allo squadrismo fascista. Non ci lasciamo distrarre, non sottovalutiamo un decadimento culturale e di valori che in un attimo si tramuta in violenza. Le forze sane e democratiche, le voci libere e le istituzioni tutte della città si sentano parte in causa e s’impegnino per fare in modo che episodi del genere non accadano più.