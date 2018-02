Siglato accordo operativo tra la Camera di Commercio di Catanzaro e ICE-Agenzia

Condividi

La Camera di Commercio di Catanzaro e l’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese hanno sottoscritto un importante protocollo di collaborazione grazie al quale le piccole e medie imprese della provincia di Catanzaro saranno preparate alla competizione sui mercati internazionali.

L’accordo, sottoscritto presso la sede dell’ente camerale dal segretario generale Maurizio Ferrara e dal direttore dell’ufficio di coordinamento marketing di ICE-Agenzia, Antonio Laspina, è integrato da un piano operativo e sarà attuato grazie all’azienda speciale della Camera di Commercio Promocatanzaro, le cui finalità sono legate proprio alla promozione delle imprese locali sul territorio nazionale ed estero.

Secondo quanto sottoscritto, ICE-Agenzia avrà il compito di svolgere attività di informazione, formazione e consulenza attraverso la fornitura di servizi o pacchetti di servizi alle imprese partecipanti alle iniziative del piano operativo.

«Le opportunità che si aprono alle imprese della provincia di Catanzaro in seguito a questo accordo sono enormi – ha sottolineato il segretario generale della CCIAA catanzarese – In un mercato sempre più globale in cui però le esperienze locali hanno sempre maggior peso e sono considerate sempre di più un valore aggiunto dai consumatori, riuscire a coniugare le competenze e i vantaggi competitivi del territorio con le possibilità offerte da un mercato ampio e variegato, può fare la differenza per ogni impresa. A maggior ragione – ha aggiunto Maurizio Ferrara – può farlo per quelle imprese calabresi che proprio nel mercato globale possono trovare ciò che il tessuto economico e sociale locale riesce a garantire con fatica. Avere l’occasione di arrivare ad un mercato vasto con il supporto di ICE-Agenzia, poi, significa presentarsi con le carte in regola e poter quindi guardare al futuro con ottimismo».