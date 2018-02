‘Ndrangheta: confiscati beni a esponente cosca in Calabria

Condividi

Beni mobili e immobili per oltre 335 mila euro sono stati confiscati dalla Guardia di finanza del gruppo di Lamezia Terme ad Antonio Villella, detto “Crozz,” ritenuto esponente di rilievo della cosca “Cerra-Torcasio-Gualtieri”. Il provvedimento e’ stato emesso dal Tribunale di Catanzaro su richiesta della Dda del capoluogo. Le indagini dei finanzieri hanno consentito al tribunale di emettere, nei confronti di Villella, la misura della sorveglianza speciale per la durata di quattro anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Al provvedimento sara’ data efficacia nel momento in cui l’uomo uscira’ dal carcere dove e’ attualmente detenuto. I beni confiscati a Villella sulla base di accertamenti reddituali e patrimoniali, sono una villa, un suv e varie disponibilita’ finanziarie. Nel corso dell’istruttoria la difesa di Villella ha prodotto una perizia mirata a dimostrare che la villa e’ stata realizzata con il provento di un risarcimento dello Stato per ingiusta detenzione.