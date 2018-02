Lamezia Terme – Incendio di gomme e rifiuti in accampamento nomadi

Condividi

Squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme sono intervenute nel pomeriggio di ieri in Località Scordovillo presso accampamento nomadi per l’ennesimo incendio cataste di gomme e rifiuti solidi di vario genere. La grossa fumata nera ha subito creato disagi al vicino ospedale ed alle abitazioni della zona. Numerose le chiamate giunte presso la Sala Operativa 115. Non si registrano persone ferite o intossicati. Sul posto i carabinieri che hanno scortato all’interno dell’accampamento le squadre vvf permettendo l’espletarsi dell’intervento in totale sicurezza. Diverse ore di lavoro e 7unità vvf con due automezzi per domare l’incendio