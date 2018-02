Lamezia Terme (Cz) – Grave incidente stradale, due feriti

Condividi

Due feriti è il bilancio di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio su via del Progresso a Lamezia Terme

Uno scontro frontale tra due autovetture una Citroen C3 ed una Toyota Rav4, le cause in corso di accertamento.

Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme è valso ad estrarre dalle lamiere i feriti ed alla messa in sicurezza delle vetture.

I feriti venivano presi in cura dal personale Suem118 e trasportate successivamente presso struttura ospedaliera.

Sul posto polizia locale per quanto di competenza.