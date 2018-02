Lamezia Terme – Carnevale: le modifica alla viabilità per l’8, 11 e 13 febbraio

Condividi

Attesa per il Carnevale di Lamezia 2018 in programma nei giorni 8, 11 e 13 febbraio, quando i giganti dell’allegria sfileranno per le vie della città. Mentre dall’associazione Associazione Culturale Carnevale di Lamezia presieduta da Luigi Cataudo stanno ultimando gli ultimi lavori, dal comune sono state disposte con apposita ordinanza, le modifica temporanee della viabilità nelle vie interessate dall’evento. Inoltre, si legge nell’ordinanza “la presente contiene in sé l’espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni. L’efficacia della presente ordinanza è subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative alo svolgimento della manifestazione”.

Per giovedì 8, domenica 11 e martedì 13 febbraio 2018, dalle 14:30, la partenza è prevista da Via Salvemini, Via G. Rolhfs, Via Spartivento, Via Delle Terme, Via Martiri di Nassiriya, Via Pertini e allineamento dei carri su Corso Eroi di Sapri, fino a Via De Petris; alle 16 è previsto l’inizio della sfilata per la dislocazione dei carri su Corso Eroi di Sapri. Ritenuto necessario apportare temporanee modifiche alla circolazione stradale al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione e tutelare la pubblica incolumità, dal comune ordinano:

“L’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, sulle vie di seguito indicate:

Via Pertini dalle ore 13,30 a fine passaggio carri;

Corso E. di Sapri, tratto compreso tra Via Pane/Via Pertini e Via De Petris, dalle ore 16.00 a fine manifestazione;

L’istituzione temporanea del divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli, ad esclusione dei mezzi di Polizia e di emergenza su: