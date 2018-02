Lamezia – “Facce da Bronzi” al taglio del nastro. Tra i big Calabrese e Barbaro

Condividi

Manca davvero poco e il Festival nazionale del cabaret “Facce da Bronzi” – V edizione Winter chiude una straordinaria stagione artistica che ha visto anche quest’anno partecipare tanti comici italiani provenienti da tutte le regioni italiane e noti big della comicità del panorama nazionale. Domenica 11 febbraio alle ore 20.30, infatti, presso il teatro “Grandinetti” di Lamezia Terme, la kermesse in collaborazione con l’Accademia del Comico, “I vacantusi”, il Makkekomiko, decreterà il suo vincitore tra nove bravissimi talenti in gara selezionati durante le varie tappe a Milano, Napoli, Roma e Reggio Calabria. L’evento realizzato con la direzione artistica dell’autore di “Zelig” Alessio Tagliento ed inserito all’interno della rassegna “Vacantiandu”, sarà condotto dal noto showman e attore comico Gennaro Calabrese di cui ricordiamo recentemente la sua ultima esperienza a “Made in Sud” ed è stato anche la voce dei pupazzi, nel fortunato programma di satira politica di Sky 1 “Gli Sgommati” e del Cartone animato di Gazzetta dello Sport “Gazzettoons”. Calabrese sarà il “traghettatore” della serata e sosterrà i concorrenti che, a colpi di inediti sketch, cercheranno di aggiudicarsi il primo posto. Alla finale, si esibiranno i nove finalisti selezionati in tutta Italia: i napoletani Luca Bruno, Antonio Riscetti e il duo Li Vedi, la romana Giorgia Ciotola, il torinese Simone Arcuri, Stefania Pellegrino da Caserta e i milanesi Lucia Pellicani, Davide Calgaro e Roberto Carnevale. Al teatro “Grandinetti” sotto l’occhio vigile del duo comico “I non ti regoli” (Giuseppe Mazzacuva e Giuseppe Scorza) e con la presenza in veste di ospite speciale del comico di “Zelig” Rocco Barbaro si chiude così, un’altra edizione del rinomato festival del cabaret. Sarà proprio Barbaro a stemperare la suspense, regalando al pubblico gag e battute e mettendo in mostra le sue eccellenti doti recitative e l’assoluta genialità del suo repertorio. Il teatro di Barbaro ha venature autobiografiche, ma è un’autobiografia riveduta e corretta alla luce di un’impagabile senso dell’ironia. Il Festival Nazionale “Facce da Bronzi”- V edizione Winter è ideato e prodotto dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” con il patrocinio della città metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Reggio Calabria ed inserito negli “Eventi di rilievo regionale e nazionale” della Regione Calabria – Azione 1 – tip. B – PAC 2014/2020.

Ulteriori info e prenotazioni al botteghino del teatro “Grandinetti” di Lamezia Terme o sul sito online www.ciaotickets.com/evento/festival-nazionale-del-cabaret-facce-da-bronzi