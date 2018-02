Galati (NCI): “Solo il centrodestra può garantire la maggioranza in Parlamento”

Condividi

“Solo il centrodestra può raggiungere la maggioranza in Parlamento. Noi con l’Italia garantirà quell’apporto necessario per riuscire a governare il Paese”. E’ quanto ha affermato l’onorevole Giuseppe Galati, candidato al Senato con Noi con l’Italia al collegio plurinominale della Calabria, all’incontro “Il ruolo di Noi con l’Italia nella coalizione di centrodestra” che si è svolto a Lamezia Terme alla presenza dell’On. Raffaele Fitto, dell’On. Mario Tassone e dell’On. Luigi Fedele.

“La nostra formazione politica – ha aggiunto l’On. Galati – può esercitare un ruolo fondamentale all’interno della coalizione di centrodestra con l’obiettivo di riportare il Mezzogiorno nell’agenda di Governo. Solo se il Sud Italia riprende fiducia e acquisisce consapevolezza delle sue enormi potenzialità, l’Italia può guardare all’Europa con rinnovato ottimismo”.

“Il programma del centrodestra – ha osservato l’On. Galati – è chiaro: aumentare le pensioni minime, aiutare i giovani a inserirsi nel mondo del lavoro, diminuire la pressione fiscale, che deve essere equa e non oppressiva. Questi sono tra i punti prioritari che occorre perseguire con determinazione. Il turismo, inoltre, deve costituire una risorsa da capitalizzare al meglio per la Calabria in particolare, ma solo a condizione di destagionalizzane l’offerta”. “La proposta – ha concluso deve avere la meglio sulla protesta. Solo così è possibile costruire un futuro migliore per il Paese ed il Mezzogiorno”.