Ferro: “Rilancio economico parte da valorizzazione identità”

“Il rilancio dell’economia del nostro Paese non può che passare per la valorizzazione della nostra identità e delle nostre eccellenze. Vogliamo valorizzare tutto quello che è marchiato Italia e investire sulle piccole e medie imprese che producono lavoro in Italia e non delocalizzano. La nostra politica economica sarà basata sulla difesa del lavoro, dell’impresa e dell’agricoltura italiani”. E’ quanto ha affermato il consigliere regionale Wanda Ferro, candidata alla Camera per Fratelli d’Italia, intervenendo a Catanzaro ad un incontro con i candidati organizzato dalle associazioni provinciali di categoria Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato. “Bisogna sostenere il Made in Italy – ha proseguito Wanda Ferro – le nostre produzioni di eccellenza, le tipicità che caratterizzano la nostra agricoltura, il nostro artigianato, ma anche le nostre risorse turistiche e il nostro enorme patrimonio storico e culturale. Tutto ciò che, insomma, le nuove economie asiatiche non potranno mai copiarci. Ciò anche difendendo i nostri interessi nazionali in Europa, inserendo nella Costituzione una clausola di supremazia, sul modello tedesco, che consente di far prevalere le norme nazionali rispetto a quelle comunitarie quando sono in gioco gli interessi dell’Italia. E’ questo uno dei cavalli di battaglia del programma di Fratelli d’Italia, che punta anche ad abbassare le tasse su famiglie e imprese, e introdurre una flat tax immediatamente applicata al 15 per cento sul reddito incrementale e poi a regime per tutti, con la superdeduzione per le aziende ad alta intensità di manodopera, la defiscalizzazione per chi crea nuovi posti di lavoro stabili, pensando soprattutto ai giovani e alle donne. Infine non possiamo sottovalutare la questione sicurezza che in territori come la Calabria diventa fondamentale per garantire lo sviluppo. I cittadini e le imprese chiedono legalità, sicurezza e certezza della pena. Per fare questo dobbiamo sostenere le nostre forze dell’ordine, attraverso dotazioni di personale, mezzi e risorse adeguate per contrastare il crimine e l’illegalità”.