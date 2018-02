Falerna, incendiata villa: indagano i carabinieri (FOTO)

Condividi

Un incendio è scoppiato in un’abitazione in località Torre Lupo, nel comune di Falerna (CZ).

L’incendio ha interessato il seminterrato di una villetta a schiera, adibito ad appartamento per il periodo estivo.

Al momento l’abitazione era disabitata. Sul posto, l’intervento delle squadre VVF del distaccamento di Lamezia Terme con sette unità e due automezzi ha evitato il propagarsi delle fiamme all’intero appartamento ed alle abitazioni attigue.

Completamente distrutta la camera da letto ed annerimento delle pareti dovuto al fumo nei rimanenti locali dell’appartamento.

Accertamenti in corso da parte del personale vigilfuoco, congiuntamente ai Carabinieri della locale stazione, per risalire all’origine dell’incendio. Al momento, nessuna ipotesi viene esclusa.

Non si registrano persone ferite o intossicate.