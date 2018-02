Chiusa inchiesta su Sacal, indagato ex sindaco Lamezia

Condividi

Notificato l’avviso di conclusione delle indagini emesso dalla Procura di Lamezia Terme e risulta indagato ex sindaco Lamezia Paolo Mascaro

C’e’ anche l’ ex sindaco Lamezia Terme Paolo Mascaro tra le 22 persone cui e’ stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini emesso dalla Procura di Lamezia Terme nell’ambito dell’inchiesta “Eumenidi” sui vertici della Sacal, la societa’ che gestisce gli aeroporti calabresi. L’ipotesi di reato a carico dell’ex primo cittadino e’ abuso d’ufficio ed e’ da mettere in relazione con la nomina nel cda della societa’ di Emanuele Iona’, che secondo gli inquirenti non avrebbe avuto i requisiti richiesti. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di concussione, corruzione, peculato, falso e abuso d’ufficio. Gli inquirenti hanno confermato il quadro accusatorio nei confronti degli ex vertici della societa’ di gestione, dei membri del cda e di alcuni dipendenti. Adesso gli indagati avranno 20 giorni di tempo per chiedere alla Procura di essere sentiti o depositare memoria difensiva. Allo scadere del termine la Procura, guidata dal procuratore Salvatore Curcio, potra’ chiedere il rinvio a giudizio o, al contrario, avanzare al Gip richiesta di archiviazione.