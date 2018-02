Chiaravalle Centrale, fondi per la depurazione: siglato l’accordo con la Regione

Condividi

Siglata oggi presso, la sede della cittadella regionale di Germaneto, la preconvenzione tra la Regione Calabria, dipartimento alla Presidenza, e il Comune di Chiaravalle Centrale che ufficializza il finanziamento di 1.950.000 euro per interventi nel settore della depurazione. Per la città delle Preserre erano presenti il sindaco, Mimmo Donato, il vicesindaco, Pina Rizzo, e l’assessore ai Lavori pubblici, Claudio Foti. “L’atto – spiega una nota dell’amministrazione comunale di Chiaravalle Centrale – concretizza l’avvio delle procedure che porteranno a realizzare un importante progetto di collettamento fognario nelle nostre zone rurali. Un obiettivo mai realizzato negli anni passati e perseguito da tempo da questa maggioranza, assunto come impegno già in campagna elettorale, che oggi diventa realtà grazie all’impegno quotidiano del sindaco Donato e della sua squadra presso gli uffici della Regione Calabria. Si auspica che le altre forze politiche, oggi di minoranza, non ripetano il solito cliché già visto con la Casa della Salute, arrivando a rivendicare fantomatici meriti e primogeniture posticce, quando i fatti evidenziano ben altra verità”.