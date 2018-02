Catanzaro -Protocollo d’intesa per gestione tecnico-culturale Museo Storico militare

Condividi

Sarà siglato oggi, martedì 13 febbraio, e illustrato nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11

nella Sala Giunta della Provincia di Catanzaro, il protocollo d’intesa per la gestione tecnico-culturale del Museo Storico militare tra l’Amministrazione provinciale e l’associazione culturale “Calabria in

Armi”. Il protocollo, che sarà firmato dal presidente della Provincia di Catanzaro Enzo Bruno e dal presidente dell’Associazione, generale Pasquale Martinello, è finalizzato a potenziare la programmazione e l’attività del Museo storico Militare per valorizzare ulteriormente il patrimonio storico-culturale dell’importante struttura culturale, favorendone la promozione e l’accrescimento. I particolari saranno

approfonditi alla presenza anche del direttore del Musmi, la dottoressa Rosetta Alberto.