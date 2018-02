Catanzaro – Prosegue la mostra Imperatores al Complesso San Giovanni

Condividi

Prosegue il successo della mostra Imperatores al Complesso monumentale San Giovanni che sta registrando grande successo di visite e di partecipazione anche grazie al ricco programma di laboratori didattici ed eventi collaterali dedicati alla storia dell’antica Roma. Centinaia di studenti, provenienti dagli istituti di ogni ordine e grado di tutta la regione, hanno visitato l’esclusivo evento – promosso in anteprima mondiale da 4culture e E-bag con il sostegno della Regione Calabria ed il patrocinio del Comune di Catanzaro – che racconta il lungo processo evolutivo del potere imperiale attraverso le ricostruzioni delle armature e dei simboli su di esse raffigurate e l’esposizione delle corazze e degli elmi originali utilizzati sui set di celebri film di Hollywood. I più piccoli, in occasione dei laboratori didattici dedicati all’archeologia e alla mitologia, hanno potuto vivere un momento di apprendimento creativo e stimolante. Ad accompagnare la mostra anche un ciclo di incontri che, dopo l’appuntamento dedicato agli aspetti religiosi e rituali legati al passaggio dalla Roma pagana alla Roma cristiana, proseguirà al San Giovanni sabato 3 febbraio, alle ore 18, con la seconda edizione del convegno sullo sviluppo tecnologico e sulla valorizzazione della proprietà industriale “Dall’antica Roma all’era moderna”. All’incontro, patrocinato dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti di Catanzaro, prenderanno parte Alfredo Ruga, archeologo Soprintendenza ABAP RC, Antonino Cutrupi, Premio Innovazione 2017 Camera di Commercio di Reggio Calabria e Aldo Perrotta, Presidente LP1 srl. Il programma di iniziative collaterali proseguirà, domenica 4 febbraio, con l’evento di rievocazione storica dell’antica Roma realizzato con la collaborazione delle associazioni La Via Popilia, I Brettii, II Legio Augusta, Legio X Fretensis. Alle ore 17 è prevista la visita guidata animata alla mostra Imperatores, a tariffa agevolata, accompagnata dai figuranti con indumenti dell’età romana e, a seguire, alle ore 18, “Tutte le strade portano a Roma”: sulla terrazza del S. Giovanni andrà in scena l’incontro tra i Romani e i Brettii, abili e valorosi guerrieri, che proveranno ad ostacolare l’avanzata dell’impero. “Grazie al successo della mostra Imperatores e dei tanti eventi collaterali ad essa legati – ha commentato l’assessore alla cultura Ivan Cardamone – il Complesso San Giovanni si è confermato un punto di riferimento unico nel suo genere nel panorama regionale, un autentico laboratorio dinamico che, per la sua naturale funzione espositiva, è capace di suscitare grande interesse e curiosità. Un’attività di promozione culturale e didattica per il Capoluogo che proseguirà anche nei prossimi mesi con iniziative dal rilievo nazionale”.