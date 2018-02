Catanzaro – Presentazione del progetto “Borgolab”, laboratorio ricreativo

Condividi

“Borgolab”, un laboratorio ricreativo, uno spazio sempre aperto e per tutti, gratis e a basso costo. E’ la nuova avventura in cui si lancia il Comune di Sellia, guidato dal sindaco e consigliere provinciale Davide Zicchinella, in collaborazione con i volontari del servizio civile nazionale e del centro studi: un progetto

finalizzato alla creazione di un luogo di aggregazione sociale, uno spazio di condivisione sociale pensato per bambini, ragazzi e adulti, di Sellia e non, con l’intento di coinvolgere in maniera attiva i cittadini

alla vita di comunità. Il progetto sarà presentato giovedì 1 febbraio, alle ore 11.30 nella Sala Giunta di Palazzo di Vetro, sede dell’Amministrazione provinciale di Catanzaro, alla presenza

del presidente dell’Ente intermedio, Enzo Bruno.