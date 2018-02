Catanzaro – Evento di chiusura del carnevale nel centro storico

Condividi

Dopo il successo di domenica scorsa con il doppio appuntamento in Villa Margherita e al Parco Gaslini, si conclude sabato 17 febbraio, il calendario di attività patrocinate dall’assessorato al turismo e spettacolo del Comune di Catanzaro, guidato da Alessandra Lobello, in occasione del Carnevale. Sarà, infatti, recuperata e ulteriormente arricchita la giornata rinviata sabato scorso per il maltempo offrendo l’occasione di trascorrere un momento di aggregazione e divertimento sull’isola pedonale di Corso Mazzini. Si comincia alle 17.30 con l’animazione di strada “Clown band” con la presenza di maghi, comici, trampolieri. Ad allietare la passeggiata nel centro storico sarà anche la compagnia di teatro “Il centiforme” con trampolieri alati, statua vivente orbitante e giocolieri mangiafuoco. In Piazza Prefettura sarà allestito uno spazio trucca-bimbi a cura dell’associazione calabrese malati oncologici “Ida Paonessa” grazie all’impegno di Simona Fotia e Simona Rubino. Per favorire un comodo accesso al centro storico dalle 16 alle 21, la funicolare sarà fruibile gratuitamente. “A rendere ancora più gustoso il sabato pomeriggio in centro – ha aggiunto l’assessore Lobello – saranno i pasticcini ispirati al costume e ai colori di Giangurgolo che quattro bar del centro, Colazione da Tiffany, Comunale e Tassone, prepareranno e offriranno gratuitamente ai più piccoli. Invito tutte le famiglie a festeggiare insieme la chiusura del Carnevale all’insegna dell’allegria e della condivisione nel cuore del centro storico”.