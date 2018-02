Catanzaro – Deposito illecito pneumatici, 4 denunce

Condividi

Oltre duemila pneumatici usati, depositati illegalmente, sono stati sequestrati all’interno di una stazione di rifornimento carburanti di Germaneto a Catanzaro dai Carabinieri Forestale che hanno denunciato quattro persone.

I militari delle stazioni di Catanzaro e Taverna, nel corso di una serie di servizi finalizzati alla tutela ambientale, hanno individuato il deposito illecito di pneumatici scoprendo che i rifiuti venivano prodotti da una impresa operante nel settore della vendita e riparazione di pneumatici. Il materiale fuori uso, secondo quanto riferito, veniva poi trasportato e accumulato illegalmente in grandi quantità all’interno dell’area di servizio in attesa di essere smaltito. Alle persone denunciate sono stati contestati reati in violazione del testo unico sull’ambiente. In tali casi, per l’estinzione del reato, è previsto il pagamento di una pena pecuniaria. (ANSA)