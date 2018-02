Catanzaro, convegno del Coni sulla responsabilità sportiva

Condividi

“La responsabilità sportiva e le recenti riforme in materia fiscale”. È questo il titolo del convegno che si terrà il prossimo sabato 17 febbraio, alle ore 9.30, presso la sala conferenze del Centro tecnico federale Figc di Catanzaro.

L’evento è organizzato dal Coni Point del capoluogo e dal Coni regionale, in collaborazione con la Scuola regionale dello Sport, il Centro Scientifico Diritto Sport e il patrocinio degli Ordini dei Giornalisti della Calabria, degli Avvocati e dei Consulenti del Lavoro di Catanzaro, delle sezioni catanzaresi dell’Unione dei giovani dottori commercialisti ed esperti contabili e del Movimento forense.

La partecipazione al convegno è completamente gratuita e prevede il riconoscimento di crediti formativi da parte degli ordini degli Avvocati, dei Giornalisti e dei Consulenti del Lavoro.

Si tratterà di una mattinata di autentica “full immersion” in quelle che sono le ultime novità in materia: dall’illecito sportivo al buon utilizzo dei social network, dalla responsabilità degli istruttori per i danni subiti o arrecati dai minori fino alle agevolazioni fiscali previste per le società dilettantistiche. Informazioni utili non solo agli “addetti ai lavori” ma a tutti coloro i quali s’interessano di discipline sportive anche solo per passione, che potranno così avere una panoramica più chiara sia sotto il profilo legale che sul versante fiscale.

“Quello sportivo – afferma il delegato del Coni di Catanzaro, Giampaolo Latella – è un ordinamento in continua evoluzione che richiede un costante aggiornamento a tutti i professionisti a vario titolo impegnati in un ambito affascinante e in un mercato ricco di potenzialità. Nasce con questo spirito, anche alla luce delle recenti e importanti riforme che sono state introdotte, il convegno di sabato 17 febbraio, che si contraddistingue per l’elevato valore scientifico dei relatori. Ringrazio gli ordini professionali che hanno riconosciuto il valore di questa iniziativa mediante l’attribuzione dei crediti formativi, il CSDS e il Movimento Forense, e soprattutto il presidente Maurizio Condipodero che, da giurista e uomo di sport, ha sostenuto e incoraggiato questo evento”.

I lavori saranno moderati dall’avvocato Vittorio Ranieri, introdotti dal delegato del Coni di Catanzaro, Giampaolo Latella, e conclusi dal presidente regionale del Coni, Maurizio Condipodero. In apertura porteranno i loro saluti il presidente del Consiglio regionale della Calabria Nicola Irto, il presidente del comitato regionale Figc-Lnd Saverio Mirarchi, quello dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro Giuseppe Iannello, dei Giornalisti della Calabria Giuseppe Soluri, dei Consulenti del Lavoro del capoluogo Giuseppe Buscema e del Movimento forense di Catanzaro, Jole Le Pera. Al tavolo dei relatori siederanno Angela Busacca, docente di Diritto sportivo presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria; Antonio Rocca, avvocato specializzato in diritto sportivo; Fabio Iudica, arbitro TAS/CAS di Losanna e docente universitario, Giancarlo Mascaro, consulente del lavoro, e Salvatore Passafaro, commercialista.