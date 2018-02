Asp Catanzaro, 12 febbraio: Giornata Mondiale dell’ Epilessia

Condividi

Lunedì 12 febbraio si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale dell’Epilessia. Anche l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro aderisce a questa importante giornata, in particolare nella città di Lamezia Terme è prevista la campagna di sensibilizzazione con la promozione di diverse iniziative, promosse con la collaborazione dei medici dell’ambulatorio sezione calabrese della Lega Italiana contro l’epilessia (LICE), presente nell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme. Per l’occasione si terrà l’Open Day al’ambulatorio dedicato alle Epilessie del presidio ospedaliero di Lamezia Terme dalle ore 9 alle ore 13, al fine di effettuare visite gratuite e distribuire materiale informativo predisposto dalla LICE. È prevista inoltre l’lluminazione viola del mezzo busto di Giovanni Paolo II davanti l’ingresso dell’Ospedale di Lamezia Terme la sera del 12 febbraio e l’incontro scientifico su epilessia farmaco resistente e l’uso della dieta Chetogenica.

L’epilessia è una delle malattie neurologiche più diffuse al mondo, in Italia coinvolge circa 500.000 persone con oltre 30.000 nuovi caso l’anno. Solo in Calabria si contano circa 16.000 persone affette da epilessia. Riconosciuta come malattia sociale, il Parlamento Europeo e l’Assemblea mondiale della sanità (WHA) hanno indicato l’epilessia come una priorità in campo di ricerca ed assistenziale. Inoltre, le persone affette, a parte le problematiche di ordine diagnostico e terapeutico (il 30% dei casi sono resistenti ai farmaci oggi disponibili) sono spesso vittime di pregiudizi e discriminazioni a livello sociale ed a limitazioni in vari ambiti: scuola, lavoro, guida, sport. Lunedì 12 febbraio i principali monumenti d’Italia saranno illuminati di viola i favore dell’epilessia, colore simbolo della patologia.

La LICE è una Società scientifica senza scopo di lucro a cui aderiscono oltre 1000 specialisti in ambito neurologico operanti in tutto il territorio nazionale. La LICE ha come obiettivo principale quello di contribuire alla cura e all’assistenza dei pazienti con epilessia nonché al loro inserimento nella società promuovendo e attuando ogni utile iniziativa per il conseguimento di tali finalità. La Fondazione LICE non ha scopo di lucro e si propone il sostegno alla ricerca medico-scientifica sull’epilessia e sull’insieme delle malattie ad essa connesse, raccogliendo e gestendo finanziamenti da assegnare a tale scopo. La Fondazione promuove intese e convenzioni con organismi e società scientifiche aventi scopi similari ai propri.