Il 9 febbraio tutti a Lamezia Terme: insieme per l’aeroporto

“Non ci fermeremo fino a quando non vedremo gli aerei sulla pista del S.Anna” lo ha ribadito il sindaco Ugo Pugliese nel corso della conferenza stampa della manifestazione “Insieme per l’aeroporto” che si terrà a Lamezia Terme il prossimo 9 febbraio alle ore 11.00 presso la sede della Sacal.

Una manifestazione senza colorazione politica ma che vede tutti istituzioni, associazioni, sindacati, comitati cittadini, insieme per chiedere la reale apertura dell’aeroporto e mobilitarsi per il futuro di tutta la fascia ionica e per il diritto alla mobilità di una area importante della regione.

Gli autobus messi a disposizione del Comune di Crotone partiranno da Piazzale Nettuno, dove è previsto il concentramento di quanti vorranno manifestare per il diritto alla mobilità, alle ore 8.30 per recarsi successivamente a Lamezia presso la sede Sacal, che gestisce l’aeroporto S. Anna.

Tutti determinati per questo fondamentale diritto.

I comuni. All’invito alla partecipazione del sindaco Pugliese hanno aderito i comuni di Carfizzi, Melissa, Cutro, Cotronei, S.Nicola dell’Alto, S. Mauro Marchesato, Verzino, Crucoli e il comune di Rossano.

Ed ancora CGIL, CISL e UIL, Camera di Commercio, Confindustria, Confcommercio, Fenimprese.

Le associazioni Arte e Cultura Magna Grecia, Associazione Ferrovia Jonica, Libere Donne, Amici del Tedesco, Cittadinanza Attiva, Tribunale dei Diritti del Malato ed i comitati cittadini nati a difesa dello scalo S.O.S. Aeroporto e Crotone Vuole Volare.