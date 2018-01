Trasversale delle Serre, il Comitato presenta il suo decalogo “elettorale”

Condividi

Infrastrutture e sviluppo delle aree interne. Sono i capisaldi del decalogo elettorale elaborato dal Comitato “Trasversale delle Serre – 50 anni di sviluppo negato”. Come anticipato nei mesi scorsi, per una scelta ben precisa di coerenza il sodalizio non avrà propri candidati in lizza. Ma intenderà, comunque, far sentire la propria voce in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo. Concetti ribaditi a Gagliato, nel corso di una riunione di direttivo che ha fissato un primo calendario di attività, da qui all’appuntamento con le urne. “Il Comitato – spiega una nota – incontrerà tutti i candidati e tutti i partiti di ogni schieramento. Porremo con forza le questioni centrali delle infrastrutture e dello sviluppo delle aree interne, decisive per il destino del nostro territorio”. “Purtroppo, al momento – prosegue il comunicato – siamo costretti a evidenziare la tragica mancanza di un reale confronto programmatico tra i principali esponenti politici già scesi in campo. Il livello attuale della campagna elettorale ripete il solito cliché già noto, tipico di ha costruito le proprie fortune sulla deleteria e sciagurata politica del bisogno, quella che ha tristemente affossato la nostra regione. Le promesse di favori tra amici, i proclami elettoralistici, le passerelle, le strette di mano, svaniranno in un lampo, come sempre, lasciando immutato il quadro generale e strutturale di depressione che investe ormai da troppo tempo i nostri paesi, i borghi e le città, vittime di un inarrestabile spopolamento migratorio che la solita politica finge di non vedere”. “Proprio per queste ragioni – ribadiscono gli attivisti del Comitato – riteniamo fondamentale il nostro ruolo di stimolo, di critica e di proposta. Chiederemo a tutti i candidati impegni seri, non chiacchiere fumose. E svolgeremo, conseguentemente, una costante azione di controllo. Riteniamo, in conclusione, che questo momento storico sia in ogni caso dirimente per il futuro della nostra terra”.