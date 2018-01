Si ribalta trattore, morto giovane alla guida nel catanzarese (FOTO)

Condividi

Un giovane, del quale non sono state rese note le generalita’, e’ morto nelle campagne di Maida, nel catanzarese, in un incidente avvenuto mentre era alla guida di un trattore. Il giovane e’ rimasto schiacciato dal mezzo, ribaltatosi per cause in corso d’accertamento, ed e’ deceduto sul colpo. L’intervento dei vigili del fuoco e’ servito a mettere in sicurezza il trattore, che si trovava in un tratto di terreno in forte pendio, consentendo cosi’ il recupero del corpo del giovane. Sul posto anche i carabinieri della locale Stazione.