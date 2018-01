Servizio Civile, un esperienza di valore per Sellia e Soveria

Condividi

Il convegno dal titolo “Servizio Civile Nazionale: un’esperienza di valore per Sellia e Soveria” realizzato in collaborazione con il Centro Studi Futura di Lamezia Terme si terrà mercoledì 10 Gennaio alle ore 15:00 nella Sala Cinema di Sellia. L’incontro è dedicato al Servizio Civile Nazionale, ai suoi principi di solidarietà, di partecipazione, d’inclusione e utilità sociale e ha lo scopo di promuovere le opportunità che il Servizio Civile offre a vantaggio del potenziamento dell’occupazione giovanile e delle risorse che può offrire alle intere comunità. Prenderanno parte all’evento il Sindaco di Sellia Dott. Davide Zicchinella e il Direttore generale del Centro Studi Futura Dott. Carmelo Cortellaro. Ad un mese dall’avvio l’incontro sarà un momento per condividere i diversi progetti che vedranno impegnati per un anno 26 ragazzi nei due piccoli paesi: Sellia e Soveria. Sarà compito dei volontari illustrare le attività programmate per l’intero anno nei seguenti progetti: il progetto Bartolo Longo coinvolge i volontari nell’assistenza agli anziani con l’intento di fornire servizi loro necessari e ridurre il loro stato di solitudine; il secondo progetto San Francesco D’Assisi prevede un intenso programma per sensibilizzare la popolazione all’educazione ambientale e alla difesa dell’ecosistema; infine il progetto Costantino Belluscio impegnerà i ragazzi di Sellia nella promozione e valorizzazione della cultura, del centro storico, della storia e tradizione locale.