Sellia, incendio in un magazzino del centro storico

Condividi

Squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale sono intervenute nel comune di Sellia per incendio magazzino sito nel centro storico.

Interessato dalle fiamme un magazzino a piano terra adibito a deposito legname. L’incendio ha completamente distrutto le cataste di legno contenute all’interno dello stesso provocando danni strutturali al tetto. Le fiamme successivamente si sono propagate al tetto del locale attiguo, un antico forno utilizzato esclusivamente durante particolari eventi a dimostrazione dell’antica arte panettiera.

Una prima opera di spegnimento da parte dei cittadini ed il tempestivo intervento delle squadre vvf con dieci unità operative, hanno evitato che il forno e tutte le attrezzature storiche contenute all’interno andassero distrutti.

Accertamenti in atto circa l’origine dell’incendio, al momento non si esclude alcuna ipotesi.

Sul posto i Carabinieri della stazione di Sellia per quanto di competenza.

Non si registrano persone ferite o intossicate. Solo tanta paura fra la popolazione abitante nella zona.