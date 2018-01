Condividi

Martedì 23 gennaio l’ufficio postale di Satriano riaprirà al pubblico.

La sede di via Sant’Antonio era stata chiusa temporaneamente a seguito dei danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi per consentire l’intervento dei tecnici per la messa in sicurezza degli ambienti.

L’ufficio postale di Satriano tornerà disponibile, con i consueti orari di apertura, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.