Raccolta differenziata: migliore start-up per il Comune di Catanzaro

Nell’ambito della cerimonia di premiazione dei “Comuni Ricicloni” della Calabria, anche quest’anno il Comune di Catanzaro ha ricevuto una menzione speciale, consegnata dal Conai- Consorzio nazionale Imballaggi, come migliore “Start Up”. A ritirare il riconoscimento è stato l’assessore all’igiene e ambiente, Domenico Cavallaro, affiancato dal capo di Gabinetto Antonio Viapiana. I dati della terza edizione del Dossier realizzato da Legambiente Calabria, con il patrocinio della Regione, sono stati presentati nell’ambito di un evento promosso alla Cittadella regionale. Per dare all’iniziativa un contesto di confronto e di discussione più ampio, Legambiente Calabria ha organizzato anche il primo Ecoforum calabrese dedicato all’economia circolare dei rifiuti. Una edizione strutturata sui dati del 2016 forniti dall’ISPRA e che ha avuto il patrocinio gratuito dell’Anci Calabria. Anche lo scorso anno il Comune di Catanzaro si era aggiudicato il riconoscimento ideato da Legambiente e patrocinato dal Ministero per l’Ambiente che premiava le comunità locali, gli amministratori e i cittadini che nel 2015 avevano ottenuto i migliori risultati nella raccolta e gestione dei rifiuti. “Questo ulteriore riconoscimento va condiviso innanzitutto con i cittadini che, con impegno e collaborazione, stanno attuando la differenziazione”. Lo ha sottolineato l’assessore Cavallaro, specificando che “i brillanti risultati conseguiti fino a questo momento, che ci hanno consentito di vincere questo importante premio, non sarebbero arrivati senza l’eccezionale operosità dei cittadini. Non mancano e non sono mancati i disagi legati essenzialmente a un epocale cambio di mentalità, ma sono certo che andando avanti le difficoltà si assottiglieranno sempre di più fino a scomparire”. “Ora il nostro obiettivo, se le percentuali continueranno a crescere come dicono le previsioni degli esperti, è quello di lavorare alla riduzione della tassa sui rifiuti che negli ultimi anni ha registrato un progressivo decremento. Il premio “Start Up” – ha concluso Cavallaro – rappresenta, in tal senso, un riconoscimento per il Comune di Catanzaro che sta dimostrando una forte volontà nel portare avanti il progetto elaborato in collaborazione con Conai”.