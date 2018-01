Politeama, Gianvito Casadonte sabato su Rai1

Condividi

Un ritorno atteso, molto richiesto e posticipato a causa dei tanti impegni. Sabato 20 gennaio, Gianvito Casadonte sarà all’interno della nota e seguitissima trasmissione, Il Caffè di Rai Uno, per parlare di cinema.

Il sovrintendente del Politeama, nonché patron del Magna Graecia Film Festival e direttore artistico del Premio Fondazione Mimmo Rotella, interverrà come esperto per commentare l’ultima fatica cinematografica di Ferzan Ozpetek, Napoli Velata.

Casadonte non perderà occasione di parlare sulla rete nazionale del capoluogo e, in particolare, del Teatro Politeama “Mario Foglietti”, con il dato positivissimo, comunicato in queste ore, della chiusura della campagna abbonamenti con un +40%.

L’appuntamento è per sabato alle ore 7 su Rai Uno dove, alla presenza di grandi personaggi come lo scrittore Giorgio Montefoschi, il filosofo Nuccio Ordine e il gruppo musicale de La Crus, ci sarà anche Casadonte a dare il buongiorno a tutti gli italiani.

Per lui sarà un impegno continuo che lo coinvolgerà ogni settimana con le sue interessanti pillole sul mondo del cinema.