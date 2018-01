Maltempo, chiuso il tratto di Statale 106 a Botricello

Condividi

A causa del vento e per i lavori dei vigili del fuoco sul tetto di una casa è stato chiuso il tratto di Statale 106 a Botricello

Anas comunica che, in via precauzionale, è provvisoriamente chiuso al traffico – in entrambe le direzioni – il tratto della strada statale 106 “Jonica” compreso tra il km dal km 209,600 ed il km 209,800, nel territorio comunale di Botricello, in provincia di Catanzaro.

L’interdizione al transito si è resa necessaria per permettere l’intervento dei Vigili del Fuoco finalizzato alla messa in sicurezza del tetto di un’abitazione attigua al tratto della statale 106.

Attualmente la zona è interessata da vento forte; il traffico viene deviato con indicazioni in loco.

Sul posto sono presenti le squadre di Anas, delle Forze dell’Ordine e del 118, per garantire la sicurezza della viabilità e ripristinare il regolare flusso della circolazione nel più breve tempo possibile.