Lamezia Terme, incendio al compattatore della Multiservizi

Squadra dei vigili del fuoco del Comando Provinciale è intervenuta nel pomeriggio di oggi presso la Ditta Multiservizi s.p.a. di Lamezia Terme per incendio autocompattatore.

L’automezzo interessato dalle fiamme, a causa di una avaria, si trovava parcheggiato nel piazzale della ditta, carico di rifiuti.

Intervento dei vigili del fuoco è valso inizialmente a trainare il mezzo in zona sicura in quanto si trovava parcheggiato nelle vicinanze di una tubazione di Biogas.

Successivamente, con l’utilizzo di mototroncatrici, si provvedeva a tagliare parte della lamiera laterale del cassone per effettuare una operazione di smassamento dei rifiuti e lo spegnimento degli stessi.

Accertamenti in corso per stabilire le cause dell’incendio, al momento non si esclude l’ipotesi di un fenomeno di autocombustione dei rifiuti contenuti all’interno del mezzo.

L’intervento, per la sua complessità, ha impegnato la squadra per diverse ore.