Incidente Statale 106 muore un uomo investito da una auto (FOTO)

Un anziano signore di 81 anni è deceduto dopo essere stato investito sulla S.S. 106 tra Sellia Marina e Cropani. L’uomo si chiamava Giuseppe Graziano Aiello, ed era di Catanzaro. Ad investirlo un 22enne di Cropani. L’anziano usciva da una macelleria ed è stato investito mentre attraversando la strada, cercava di raggiungere la propria auto parcheggiata sulla banchina in direzione Crotone. Proprio in quel momento è arrivato un Mitsubishi Pajero che in direzione opposta lo ha travolto uccidendolo sul colpo. Rilievi a cura della Compagnia Carabinieri di Sellia Marina. La salma su disposizione dell’A.G. è stata restituita ai familiari.