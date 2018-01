Incendio in magazzino a Catanzaro, indagini su cause

Condividi

Un incendio sulla cui origine sono in corso indagini, e’ divampato stamani a Catanzaro all’interno di un magazzino adibito ad attivita’ commerciale di tappezzeria. Sul posto, in viale Magna Grecia, sono intervenute squadre dei vigili del fuoco della sede centrale. Una volta spente le fiamme, i vigili del fuoco hanno compiuto un sopralluogo nel corso del quale non sono stati rilevati elementi utili a far presumere che si sia trattato di un incendio doloso. Ulteriori accertamenti, comunque, sono ancora in corso per cui allo stato non viene esclusa alcuna ipotesi. Le indagini sono condotte dalla Polizia di Stato. L’incendio ha completamente distrutto materiali ed attrezzature presenti nel magazzino. Nessun danno, invece, ha riportato la struttura.