Grande partecipazione al primo appuntamento con i Dementia Café

Un pomeriggio molto intenso quello di ieri, 25 gennaio, che nei locali del Centro Diurno Spazio Al.Pa.De. gestito dalla Ra.Gi. Onlus a Catanzaro, ha visto il ritorno dei Dementia Café, incontri gratuiti a sostegno dei familiari delle persone affette da demenza. Presenti l’assessore al Turismo del Comune di Catanzaro, Alessandra Lobello, il consigliere comunale Fabio Talarico e la pittrice Apollonia Nanni, autrice del dipinto “La Vittoria”, che sarà il volto ufficiale dei Dementia Café 2018.

Purtroppo il dilagare delle malattie neurodegenerative fa sì che un numero sempre maggiore di famiglie entri in contatto con una problematica complessa e non facile da gestire. Avere a che fare quotidianamente con un familiare la cui personalità viene stravolta da una malattia per la quale non esistono ad oggi cure risolutive, trascina le persone coinvolte in un baratro dal quale sembra non esistano vie d’uscita.

Da oramai dieci anni, l’associazione Ra.Gi. Onlus lavora sul territorio per donare supporto non solo ai pazienti, ma anche ai loro familiari, per i quali, momenti di confronto e di sfogo come i Dementia Café assumono una rilevanza enorme, in quanto nell’ambito di questi appuntamenti mensili gratuiti, è possibile confrontarsi con chi soffre degli stessi problemi e ricevere dei consigli e delle rassicurazioni da parte di medici, psicologi ed esperti in materia.

Tante le famiglie intervenute al primo appuntamento del 2018 con i Dementia Café. Tante le famiglie che la Ra.Gi. ha supportato in dieci anni di attività su un territorio difficile e carente di servizi pubblici che possano svolgere tali funzioni. Un Centro, quello gestito dalla Ra.Gi., nato senza finanziamenti pubblici, che è tuttavia riuscito a proiettarsi sulla scena nazionale con l’ideazione e l’utilizzo di una metodologia unica in Italia: la Teci e che, ad oggi, pur essendo autorizzato dalla Regione Calabria, si regge con le proprie forze, pur ponendosi come un tassello di fondamentale importanza in uno scenario molto difficile, sia per quanto riguarda le problematiche della sfera sociale in genere; sia per quanto attiene al settore specifico della cura delle demenze.

La sopravvivenza e il buon funzionamento del Centro Diurno della Ra.Gi. sta a cuore a decine di famiglie, che riconoscono in esso un importante punto di riferimento. Per questi motivi, ieri, approfittando della presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, proprio le famiglie hanno chiesto a gran voce lo svolgimento di una riunione specifica, con la presenza del sindaco e dell’assessore al ramo, Lea Concolino, nella quale discutere del reperimento e della gestione di risorse destinate a garantire il funzionamento di una struttura che si sta rivelando preziosa e che ad oggi si regge anche attraverso lo sforzo delle famiglie, che non si rassegnano ad abbandonare i propri cari, destinandoli ad una “non vita” in balìa della malattia. Una decisione che dovrebbe avere il pieno supporto delle istituzioni.

Intanto l’impegno dell’associazione proseguirà con la stessa intensità e nell’ambito dei Dementia Café nello specifico, i familiari, una volta al mese, dalle 17.00 alle 19.00, avranno modo di partecipare sia a sedute di gruppo per confrontarsi tra di loro e con l’aiuto di esperti; sia di svolgere attività afferenti alla metodologia Teci, mirate a dare sollievo e a ristabilire il proprio equilibrio fisico ed emotivo. I Dementia Café sono aperti anche ai pazienti stessi, che saranno seguiti, come sempre, dagli operatori specializzati della Ra.Gi. Onlus.