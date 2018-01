I Giovani democratici della città di Catanzaro avviano la campagna di tesseramento

Condividi

“Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”. (Art. 49 della Costituzione).

Con lo spirito di voler contribuire alla vita della nostra comunità, apriamo il tesseramento dei Giovani democratici di Catanzaro. Siamo convinti, infatti, che la formazione partito sia l’unica in grado di incidere sul destino di un Paese, di una città e di un qualunque collettivo. Tutto ciò è ancor più vero visto dalla prospettiva di noi giovani generazioni: essere attenti a ciò che accade nel nostro territorio, spendersi in nome di un ideale, farci carico delle aspettative e delle istanze delle persone è ciò che intendiamo realizzare attraverso il nostro impegno politico nell’organizzazione giovanile del Partito democratico.