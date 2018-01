Furto aggravato: presi i responsabili

Condividi

Personale del Commissariato Sezionale di P.S. di Catanzaro Lido ha svolto mirate attività investigative finalizzate alla individuazione degli autori di furti avvenuti, sul finire dello scorso anno e gli inizi del 2018, ai distributori automatici di alimenti e bevande posizionati all’interno di uffici pubblici o aziende private della città, con l’obiettivo di impadronirsi del denaro custodito nelle macchinette.

Dalle indagini è emerso che quattro soggetti, a volte in concorso e a volte separatamente, erano presenti in più episodi di furto, con il ruolo di materiali autori del reato o di palo.

In particolare, tra il 28 novembre e 24 dicembre, gli episodi sui quali si è concentrata l’attività della Polizia di Stato hanno riguardato furti perpetrati ai danni dell’AMC, di una palestra, di un Istituto scolastico, dell’Azienda Sanitaria “Pugliese- Ciaccio”, oltre al furto di un motociclo e di un tentato furto in abitazione.

Gli autori, tutti e quattro ben noti alle forze dell’ordine per i loro precedenti specifici, sono stati individuati avvalendosi anche delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nei luoghi o nei pressi dei siti oggetto di attività delittuosa. In occasione di alcuni controlli, inoltre, gli autori dei reati sono stati trovati in possesso di un elevato quantitativo di monetine, verosimilmente, sottratte dalle gettoniere dei distributori automatici di alimenti e bevande.

I quattro, tutti catanzaresi , P.G. di anni 30, F.S. di anni 39, C.L. di anni 34 e A.A. di anni 32, sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, per il reato di furto aggravato e di tentato furto.