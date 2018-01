Disservizi idrici per interventi di manutenzione, scuole chiuse a Catanzaro

Condividi

Domani, lunedì 8 gennaio, a partire dalle ore 8, verrà interrotta l’erogazione del servizio idrico in gran parte della città. Lo ha ribadito l’ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili specificando che i disagi perdureranno anche per la giornata di martedì 9 a causa della conseguente necessità di procedere al riempimento dei serbatoi comunali. La sospensione si rende necessaria dopo la comunicazione pervenuta da parte di Sorical che provvederà ad installare e attivare un nuovo bypass sulla condotta adduttrice DN700 dell’impianto di potabilizzazione di Santa Domenica. Le zone interessate dall’interruzione sono: Stadio, San Leonardo, centro storico, Sala, Campagnella, Pianocasa, Fondachello, Siano, Santo Janni, Cava, Alli, Gagliano, Mater Domini, Sant’Antonio, rione De Filippis, Germaneto, Bellino, Barone, Casciolino e Giovino. Si ricorda che, con apposita ordinanza, il sindaco Sergio Abramo ha, pertanto, disposto per domani lunedì 8 e martedì 9 gennaio la sospensione delle attività didattiche di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della città, allo scopo di garantire il ripristino delle condizioni igieniche e della funzionalità dei servizi nei plessi scolastici.