Controlli in sale gioco e scommesse a Girifalco e Curinga – Sanzioni e sequestri

Controlli in alcune sale gioco e le sale scommesse nei comuni di Girifalco e Curinga sono stati eseguiti dai militari della Compagnia Carabinieri di Girifalco, insieme a personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Catanzaro. Cinque gli esercizi controllati. Un’attività da poco aperta su corso Migliaccio, sprovvista della licenza richiesta per costituire un centro di raccolta scommesse è stata penalmente sanzionata, ed ha visto il sequestro di cinque computer utilizzati per la gestione dei giochi. In altri luoghi di ritrovo sono state poi elevate sanzioni amministrative.