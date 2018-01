Concorsi ospedale Pugliese, Nursind: i professionisti ci sono, qual è l’urgenza?

Condividi

“Il Sindacato autonomo Nursind trova doveroso rimarcare la poco felice situazione in cui versano gli Infermieri e Oss assunti a tempo detrminato par time (che poi è stato quasi sempre un full time con straordinario ultimo non ancora retrbuito) dell’Azienda Ospedaliera Pugliese/Ciaccio”. È quanto si legge nella nota stampa del sindacato, a firma della segretaria aziendale Vittoria Tolomeo, nella quale si aggiunge: “Nell’anno 2015, previo un accordo tra Il Dipartimento della Salute e le Rappresentanze Sindacali, venne bandito un avviso pubblico in comune tra l’Azienda Mater Domini e l’AO Pugliese/Ciaccio per dar modo al personale della Fondazione Tommaso Campanella, da poco licenziato, di rientrare nel mondo del lavoro progettatndo anche eventi formativi. La liquidazione della Fondazione e il conseguente licenziamento degli operatori, Oss ed Infermieri, fu ritenuto una piaga sociale. Nonostante le opposizioni degli Infermieri idonei della graduatoria 2009 dell’AO Pugliese/Ciaccio la procedura venne espletata con successiva graduatoria. Ovvio che non vi parteciparono solo gli ex lavoratori FTC. In graduatoria tra idonei e vincitori entrarono circa 180 operatori per gli Oss e altrettanti per gli Infermieri. Dall’anno 2015 ad oggi questi operatori sono stati assunti e rinnovati per sopperire alle carenze di organico sia nell’AO Pugliese/Ciaccio sia nella azienda Mater domini con autorizzazione dei DCA del Commissario ad Acta che recepiscono le direttive delle leggi nazionali, leggi di stabilità e relative Circolari. Anche l’ultimo DCA dca n.4 del 04. 01.2018 richiama la L 208 del 28.12.2015 (Iegge stabilità 2016), art. l,e., in particolare, il co. 543, modificato dall’art. I, co. 10, lett. a) e b) D.L.30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modification1., dalla L.27 febbraio 2017, n.19, relativo ai requisiti per la stabilizzazione, in deroga al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, per II personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, la cui efficacia e stata proragata dall’art. 20, co. 10, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, al 31 dicembre 2018 perl’indizione delIe procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro concJusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell’articolo 1, co. 542, della L 28 dicemhre 2015, n. 208.

Alla luce di quanto sopra descritto non ci si spiega l’urgenza dell’ AO Pugliese/Ciaccio di bandire i concorsi per infermieri ed oss quando si possono stabilizzare, prorogando i contratti, gli operatori che finora hanno prestato la loro professione e acquisito formazione. Non era la formazione anche lo scopo di quell’avviso? Ed ora che sono formati li licenziamo? Non era la soluzione di una piaga sociale? Ma la piaga sociale riguarda solo FTC o anche tutti quelli che finora hanno servito l’Azienda grazie alla graduatoria di quell’avviso?

E come mai l’Azienda Mater Domini sta invece facendo un modulo per la ricognizione dei suoi precari e per l’autocertidficazione degli anni di servizio prestati?

E le Rappresentanze Sindacali, le stesse che hanno firmato l’accordo per l’avviso 2015 perchè non prendono posizione per fronteggiare questa nuova piaga sociale?”.