Il Comunale e la Casa del Cinema lanciano la stagione d’essai 2018

Il Cinema Teatro Comunale di Catanzaro e la Casa del Cinema collaboreranno in una serie di iniziative e progettualità, a partire da questa stagione d’essai promossa congiuntamente con il Cineforum CinemaZaro e la Cineteca della Calabria, e con diversi eventi di approfondimento dedicati al cinema e cicli di matinée per le Scuole.

“Il Comunale – afferma il direttore artistico, Francesco Passafaro – grazie al lavoro prezioso di tutto lo staff e della gente che ci sta facendo sentire la propria vicinanza, rappresenta ormai un punto di riferimento aperto e costruttivo per la città, per il rilancio del centro storico e per quanti intendono condividere le proprie esperienze artistiche.”

“Ringrazio – aggiunge Passafaro – il sindaco Sergio Abramo, il vice sindaco e assessore alla Cultura Ivan Cardamone, il presidente del Consiglio Comunale Marco Polimeni che, grazie alla struttura della Casa de Cinema, in forza all’Amministrazione, ci consentono di avere affianco esperienze e professionalità di un gruppo importante che da anni produce cultura cinematografica e che è sostenuto dal Ministero dei Beni Culturali. Grazie, quindi, a Domenico Levato, Davide Cosco, Eugenio Attanasio, per il grande impegno profuso negli anni, sicuro che insieme sapremo mettere in campo energie e positività vincenti per il territorio.”

La stagione d’essai programmata prevede la visione di diversi generi di film, con opere d’interesse culturale che possano coinvolgere quante più fette di fruitori possibili.

Si comincerà il 18 gennaio con un grande inizio, in esclusiva per il Comunale, “La ruota delle meraviglie” di Woody Allen, vero e proprio simbolo di un cinema senza tempo. L’appuntamento con il cinema d’essai è fissato per ogni giovedì e si prolungherà anche in alcuni weekend e in altri eventi speciali.