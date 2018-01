Catanzaro, via Tarsia: approvato aggiornamento progetto bretella

Condividi

L’aggiornamento del progetto esecutivo della bretella di collegamento in via Di Tarsia tra la chiesa Madonna di Pompei e la rotatoria di Mater Domini è stato al centro dei lavori della giunta, presieduta dal vicesindaco Ivan Cardamone. La delibera, proposta dal settore grandi opere e illustrata dall’assessore Franco Longo, ha ricevuto il parere positivo dell’esecutivo e prevede un intervento per 398mila euro circa finanziato con le risorse della Cassa depositi e prestiti. La giunta ha, inoltre, dato il via libera all’adesione all’avviso pubblico del Mibact per la selezione di proposte anche a carattere integrato di scala territoriale-locale per l’attuazione del Programma “Magna Graecia” che ha come oggetto il finanziamento di attività comprendenti interventi di fruizione e valorizzazione di aree archeologiche, strutture storiche e poli di rilevanza strategica del patrimonio culturale dei territori della costa ionica. La pratica è stata predisposta dal settore cultura e turismo e relazionata dagli assessori Cardamone e Lobello. Il Comune di Catanzaro partecipa al bando – in qualità di ente capofila in associazione con i Comuni di Tiriolo, Borgia e Simeri Crichi – con la proposta progettuale, per un importo di 300mila euro, denominata “Magna Graecia dell’Istmo – Vie di Mediterraneo – Un brand territoriale” – “Serviti integrati per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio archeologico della Magna Graecia”.

Su proposta del settore politiche sociali, ascoltata la relazione dell’assessore Lea Concolino, la giunta ha dato, infine, l’ok all’attivazione dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia comunale “G. Pepe”. Il provvedimento è stato adottato in seguito alla circolare Miur dell’agosto 2017 che ha reso obbligatorio l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole paritarie, comprese le scuole materne. Conseguentemente, si è reso opportuno uniformare i contenuti didattici della scuola Pepe a quelli della scuola statale per non perdere i requisiti per la parità scolastica. Con la suddetta delibera la giunta ha, quindi, demandato ai settori competenti tutti i provvedimenti successivi per la comunicazione alla Curia di Catanzaro ai fini dell’attivazione dell’insegnamento.