Catanzaro, sinergia tra Comune e ordine Agronomi e Forestali

La sinergia fra l’amministrazione comunale e l’Ordine provinciale dei dottori agronomi e forestali è stata al centro dell’incontro che il sindaco Sergio Abramo ha avuto con il presidente Antonio Celi e la consigliera Rosanna Caglioti.

Nel corso della visita di cortesia, i due rappresentanti dell’Ordine, che ha rinnovato il proprio Consiglio da pochi mesi, hanno avuto modo di esporre al primo cittadino diverse problematiche del settore. Fra queste, la gestione del verde urbano, sia pubblico che privato. Abramo ha chiesto a Celi e Caglioti di poter avviare un percorso di condivisione e collaborazione fra il Comune e l’Ordine, ognuno in base alle proprie competenze, in materia di gestione del verde pubblico. È stata sottolineata, in particolar modo, la necessità di predisporre un regolamento comunale specifico per il settore. Il presidente e la consigliera dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali hanno ringraziato il sindaco per la fiducia, ribadendo la disponibilità del Consiglio direttivo provinciale in questo percorso di collaborazione. Celi e Caglioti hanno convenuto col sindaco sulla necessità di avviare in tempi brevi, e proseguire in maniera costante, la sinergia con il settore igiene ambientale di Palazzo De Nobili e l’assessore all’ambiente, Domenico Cavallaro, per predisporre concretamente un piano d’intervento.