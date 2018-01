Catanzaro – Rossi e Abramo visiteranno la mostra “Calabria antica in miniatura”

Condividi

Mercoledì 10 gennaio, alle ore 17, presso l’area espositiva ex Stac in Piazza Matteotti a Catanzaro, si terrà un incontro speciale nell’ambito della mostra “Calabria antica in miniatura”, progetto pilota a livello nazionale promosso dall’associazione Rete museale regionale – As.Ar.P., presieduta da Sergio Basile. L’iniziativa, che sta riscuotendo grande successo e apprezzamento, propone una riproduzione in scala degli antichi borghi regionali e dei costumi della tradizione calabrese. Accanto a chiese, palazzi, teatri e luoghi caratteristici della nostra regione, si distingue anche un particolare omaggio al primo nucleo commerciale e allo storico bar della Caffè Guglielmo sul corso di Catanzaro. Grazie ad una mirabile creazione artigianale, nelle sale dell’ex Stac si può ammirare la riproduzione dei locali in cui Guglielmo Papaleo diede vita nel centro storico di Catanzaro, a cavallo tra la fine degli anni ’40 e l’inizio degli anni ’50, all’attività di produzione e vendita del caffè allargando poi gli spazi per consentirne la degustazione. Nei giorni scorsi, una visitatrice speciale, Gabriella Papaleo, figlia di don Guglielmo, ha avuto modo di ammirare dal vivo la riproduzione in miniatura esprimendo il proprio sentito plauso per l’iniziativa. A visitare la mostra e l’omaggio speciale allo storico marchio calabrese, mercoledì 10 gennaio, saranno il consigliere delegato della Caffè Gugliemo e presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Daniele Rossi, e il presidente uscente dello stesso ente camerale, Paolo Abramo, affiancati dal direttore artistico di “Calabria antica in miniatura”, Sergio Basile. Sarà anche l’occasione per discutere delle possibili prospettive per il rilancio della Calabria a partire dalla rievocazione delle eccellenze della storia e delle tradizioni locali.