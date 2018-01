Catanzaro, liceo “Siciliani” e Azienda Mater Domini: un nuovo percorso

Condividi

Continua e si consolida il rapporto di collaborazione tra Il Liceo Scientifico L. Siciliani e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini. Le due istituzioni hanno pianificato un percorso educativo di qualità, finalizzato a sviluppare competenze e conoscenze per giovani sempre più qualificati e pronti ad affrontare il prosieguo degli studi universitari e il mondo del lavoro. Gli studenti delle quinte classi del liceo hanno l’opportunità di svolgere un percorso di alternanza scuola-lavoro di estrema valenza formativa, utile ad orientarli nelle scelte future della vita e a fare esperienza della complessa realtà lavorativa nel settore della sanità. Gli studenti avranno modo di conoscere le dinamiche operative in tutti i reparti dell’azienda, parteciperanno a seminari di approfondimento tenuti da docenti universitari su tematiche di particolare rilevanza e saranno impegnati nella strutturazione di una campagna di prevenzione per la salute.

Emozionati e felici nei loro camici bianchi, dopo il saluto del Direttore Generale Antonio Belcastro e del Direttore Sanitario Caterina De Filippo, gli studenti hanno iniziato questo percorso affascinante sotto la guida attenta ed esperta delle tutor aziendali Vittoria Tolomeo, Anna Varano e Anna Grande.

A quanti si sono adoperati per la realizzazione dell’iter formativo il ringraziamento della Dirigente del “Siciliani” Francesca Bianco e delle docenti tutor Carmela Brancati e Rosalia Imeneo.