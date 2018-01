Catanzaro – Intitolata al Patrono della Polizia Locale sala convegni Vigili urbani

Condividi

L’Arcivescovo Mons. Vincenzo Bertolone ha fatto visita alla Polizia Locale, in occasione della ricorrenza del Patrono, San Sebastiano. Alla presenza del Sindaco Sergio Abramo, ha incontrato il Comandante Gen. Giuseppe Antonio Salerno ed una rappresentanza dei vigili urbani. Presenti anche gli assessori comunali Sculco e Russo e la segretaria generale Vincenzina Sica.

Mons. Bertolone ha espresso apprezzamento per il delicato ed impegnativo lavoro della polizia locale. “Il vigile deve svolgere, in senso generale – ha detto – anche un’azione educativa nei confronti di coloro i quali non hanno una formazione di base per il rispetto delle regole”. Anche il sindaco ha salutato il Comandante ed i vigili urbani ringraziandoli per il quotidiano lavoro che svolgono su un territorio molto vasto. “L’organico ha una forte carenza – ha commentato Abramo – si è al di sotto del 50%, questo rende ancora più difficoltoso garantire i molteplici compiti istituzionali”.

Il Vescovo, alla presenza del cappellano dei vigili urbani, Don Andrea Perrelli e del parroco di San Pio X, don Franco Isabello, ha benedetto il Corpo ed è stata intitolata la sala convegni a San Sebastiano, Patrono della Polizia Locale. Il Comandante Salerno ha ringraziato Mons. Bertolone per la vicinanza consegnandogli il crest del Corpo, anche al Sindaco ha espresso riconoscenza per l’impegno dell’amministrazione comunale, consapevole che “purtroppo le risorse finanziarie e le normative vigenti limitano le assunzioni”. Un grazie particolare lo ha espresso anche nei confronti di tutti gli appartenenti alla Polizia locale che ogni giorno danno il massimo per svolgere i diversi servizi d’istituto. Il sindaco ha, infine, assicurato “che si farà tutto il possibile per avere qualche unità in più”.