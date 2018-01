Catanzaro – Disagi idrici: sospese le attività didattiche l’8 e il 9 gennaio

Condividi

Con una apposita ordinanza, il sindaco Sergio Abramo ha disposto per lunedì 8 e martedì 9 gennaio la sospensione delle attività didattiche di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della città. Il provvedimento si è reso necessario conseguentemente alla comunicazione da parte della Sorical, la società che gestisce il servizio idrico in Calabria, che a partire dalle ore 8 di lunedì 8 gennaio sarà sospesa l’erogazione dell’acqua per consentire l’effettuazione di interventi assolutamente non procrastinabili di manutenzione straordinaria sulla condotta e sulle cabine elettriche dell’impianto di Santa Domenica. La ripresa del servizio idrico è prevista per la nottata tra lunedì 8 e martedì 9 gennaio, per cui sono prevedibili disagi anche nella giornata di martedì 9 gennaio. Disagi che interesseranno,quindi, gran parte degli edifici scolastici di ogni ordine e grado della città. La sospensione delle attività didattiche è stata, dunque, disposta allo scopo di garantire il ripristino delle condizioni igieniche e della funzionalità dei servizi nei plessi scolastici interessati dalla chiusura. Il provvedimento di sospensione dell’attività didattica degli istituti riguarderà soltanto docenti e alunni.