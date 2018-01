Catanzaro – Continuano gli interventi dei Vigili del Fuoco a causa del maltempo

Le squadre dei vigili del fuoco ininterrottamente da questa notte cercano di sopperire alle numerose richieste di intervento che pervengono in SO.

Una squadra con supporto di autoscala e personale SAF della sede centrale al momento sta operando nel centro del capoluogo, in piazza Roma per delle vetrate di un abbaino andate in frantumi.

Nel quartiere Santa Maria, un albero d’alto fusto si è abbattuto in una proprietà privata danneggiando una roulotte ivi parcheggiata. L’albero, cadendo, lambiva il terrazzo di una abitazione. Tanta paura ma fortunatamente nessuna persona ferita.

Nel centro abitato del comune di Chiaravalle Centrale, la caduta di un albero, ha tranciato dei cavi elettrici creando disagi alle abitazioni limitrofe.

Divelti alcuni pali illuminazione pubblica.

Il forte vento persiste sulla provincia di Catanzaro.