Catanzaro, il comandante Lombardo visita il comando di Polizia municipale

Il vice questore aggiunto della Polizia di Stato, Vincenzo Lombardo, ha fatto visita, questa mattina al Comando polizia municipale di via Daniele, dove è stato ricevuto dal comandante generale Antonio Salerno. Era presente all’incontro il vice comandante colonnello Amedeo Cardamone. Si è trattato di una visita di cortesia, un modo per rendersi conto di persona della funzionalità della sede del Comando che ospita al suo interno il museo del corpo municipale comunale, complimentandosi per l’iniziativa. I due Comandanti si sono scambiati i reciproci crest, ricalcanti lo stemma dei rispettivi reparti. Il generale Salerno si è soffermato sui diversi compiti istituzionali della Polizia municipale e, sull’iniziativa che vede la Polizia di palazzo de Nobili impegnata nelle scuole attraverso la promozione di incontri di educazione stradale. Il nuovo comandante della Polizia stradale di Catanzaro ha apprezzato molto il museo dei vigili urbani e si è congratulato per la struttura “molto funzionale e ben organizzata”. Il comandante Salerno ha mostrato all’ospite anche la sala operativa del comando e il sistema di videosorveglianza utilizzato per il controllo del territorio.