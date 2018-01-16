Catanzaro – Cconvocato oggi il Consiglio comunale

Il presidente, Marco Polimeni, ha convocato, per oggi martedì 16 gennaio alle ore 14,30, in seduta straordinaria e di prima convocazione, il consiglio comunale. Undici gli argo,enti posti al vaglio dell’assemblea di palazzo de Nobili:
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
2. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L’ A.M.C. PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.
3. REGOLAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI.
4. APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI. REVOCA DELIBERA DI CC N. 9 DEL 24.01.2000.
5. VERIFICA QUANTITA’ E QUALITA’ DELLE AREE E FABBRICATI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA ED ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E TERZIARIE (ART. 172, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, COSÌ SOSTITUITO DALL’ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011, INTRODOTTO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 126 DEL 2014. ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
6. SENTENZA G.D.P. DI CATANZARO N. 387/17 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.
7. SENTENZA G.D.P. DI CATANZARO N. 4793/17 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.
8. SENTENZA G.D.P. DI CATANZARO N. 563/14 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.
9. SENTENZA G.D.P. DI CATANZARO N. 1250/17 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.
10. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 609/17 RELATIVA. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.
11. PROCEDURA ESECUTIVA N. 740/2012 R.G.E. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.