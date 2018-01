Catanzaro, adeguamento lidi a piano spiagge

Condividi

L’adeguamento delle strutture balneari al Piano spiagge è stato il perno della riunione convocata dagli assessori Modestina Migliaccio Santacroce (urbanistica), Alessandra Lobello (turismo) e Alessio Sculco (attività economiche) nella sala giunta di Palazzo De Nobili. “Si è avviato – hanno affermato i tre assessori – un percorso che dovrà portare l’amministrazione comunale e le altre istituzioni coinvolte a determinare in maniera sinergica tempi, modalità e adempimenti che dovranno essere rispettati dalle strutture balneari del Capoluogo. Il confronto si è incentrato sull’esigenza che gli operatori presentino, in adeguato anticipo rispetto all’inizio della stagione balneare, la documentazione necessaria, in particolar modo quando l’oggetto dell’istanza è l’ampliamento della struttura e/o della concessione demaniale marittima che richiede il rilascio di nuove autorizzazioni. Questa soluzione, condivisa e fatta propria dalle amministrazioni coinvolte, consentirebbe agli uffici preposti la corretta e tempestiva istruttoria delle pratiche prima dell’avvio delle attività”.

I delegati della giunta Abramo sono stati affiancati dal dirigente del settore patrimonio, Andrea Adelchi Ottaviano, e attività economiche e turismo, Antonino Ferraiolo, e da diversi tecnici dei settori comunali coinvolti e della Polizia locale. Alla riunione hanno partecipato anche i rappresentanti del dipartimento prevenzione dell’Asp (SPISAL-UOIAN-UOISP), della Provincia di Catanzaro-servizio paesaggistica, della Regione-servizio demanio e della Capitaneria di Porto di Soverato.

“Il processo di adeguamento è lungo e complesso – hanno aggiunto Migliaccio Santacroce, Lobello e Sculco -, questa conferenza dei servizi è solo un primo passo per creare un dialogo interistituzionale, in una fase successiva anche con gli operatori commerciali, in vista della prossima stagione estiva. La grande partecipazione e disponibilità garantita dalle altre istituzioni è comunque un segnale importante perché si raggiungano criteri certi in vista dell’attuazione del Piano spiagge e si tutelino le esigenze e le prerogative di tutti gli operatori del settore”.