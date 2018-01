Cantiere Calabria – Il 6 febbraio incontro con De Vincenti a Lamezia Terme

Condividi

Nuova tappa di “Cantiere Calabria”. Martedì 6 febbraio, infatti, è prevista (ore 9.30, Lamezia Terme – Fondazione Terina) la convention dedicata ad “imprese che crescono”, una giornata di lavoro, alla presenza dell’amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri e del Ministro della coesione Claudio De Vincenti, per illustrare le iniziative messe in campo dalla Giunta regionale e dal Governo nazionale per la crescita del sistema produttivo calabrese.

Sono state investite risorse importanti: circa un miliardo complessivo di euro articolate tra bandi POR e PSR e misure finalizzate ai contratti d’investimento, alle aree di crisi ed al programma “Io resto al Sud”.

In tale direzione i relatori (Paolo Praticò, Felice Iracà, Giacomo Giovinazzo e Tommaso Calabrò) si occuperanno del sistema industriale e dei programmi per l’innovazione e la ricerca; degli incentivi a sostegno delle imprese industriali e artigianali; dell’industria agroalimentare e del piano strategico per la Zes in Calabria.

L’incontro sarà importante per svolgere una prima conclusione sull’ampia consultazione che l’assessore allo sviluppo economico prof. Francesco Russo sta svolgendo sull’iter attuativo della Zes a Gioia Tauro ed in Calabria e sul collegato piano di sviluppo strategico. Sarà lo stesso Russo ad introdurre i lavori e a relazionare sulle azioni della Giunta Regionale per lo sviluppo delle imprese calabresi. Le conclusioni del presidente Oliverio e del ministro De Vincenti.

Il presidente della Giunta regionale Oliverio sottolinea l’importanza della nuova tappa del Cantiere Calabria. ‘’A settembre dell’anno scorso – dice il Presidente – nella tre giorni che abbiamo tenuto all’ Università della Calabria abbiamo messo in piedi una strategia di lavoro, un complesso di iniziative, che nei mesi successivi abbiamo portato avanti. Tutt’altro, quindi, che un’iniziativa propagandistica la nostra! Le tematiche di quella tre giorni si stanno ora traducendo e si sono già tradotti in fatti concreti; stiamo andando sui territori, da nord a sud della nostra regione, per verificare e illustrare le opere e per lanciare i messaggi della nostra concreta azione di governo. Sarà così anche sul tema delle imprese che crescono, in un’iniziativa che vedrà anche interventi e testimonianze di imprenditori ed attori della strategia di sviluppo su cui stiamo lavorando’’.