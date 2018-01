Bausone (PD): “Sulle case rifugio troppe strumentalizzazioni”

Condividi

“La giunta Oliverio è nell’occhio del ciclone mediatico a causa del regolamento regionale 23/2017 modificato il 21 dicembre, nella parte inerente le case rifugio”. E’ quanto scrive in una nota Alessia Bausone, esponente del PD Catanzaro che in merito aggiunge: “Il ‘casus belli’ è la previsione di una retta di 69 euro giornaliere a favore di ogni struttura ricettiva per donna ospitata (massimo 6) e un ulteriore retta della stessa cifra per i figli di età inferiore a 3 anni (fermo restando i fondi del dipartimento pari opportunità e della legge regionale 20/2007).

Tale ultima retta, come ha precisato l’assessora al welfare Roc”cisano, è stata prevista per far fronte alle esigenze proprie della primissima infanzia di questi figli minori ‘vittime della violenza assistita’.

E’ una scelta politica, frutto della razionale distribuzione delle risorse in campo, in attesa , sottolineo, che venga stabilita una omogeneità di trattamento e di intervento in tutte le realtà territoriali e una omogeneità di presa in carico dei minori vittima di violenza assistita e degli orfani di femminicidio, assunte come priorità del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, adottato a seguito del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 7 luglio 2015.

Nulla di strano nell’esercizio di una scelta politico-amministrativa come questa. Nella Regione Lazio, ad esempio, le norme regionali stabiliscono come capacità ricettiva massima un tetto di 8 posti letto per le case famiglia e 20 posti letto nelle Comunità di Pronta accoglienza e non viene registrata come posto letto l’accoglienza di bambini fino a 3 anni di età.

Difficilmente, quindi, comprendo la razionalità delle dichiarazioni delle ‘indignades’ pronte a flagellare la giunta regionale sulla questione, fermo restando che le decisioni vengono prese anche consultando il Tavolo di coordinamento permanente regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, istituito oltre un anno fa.

Alle donne dell’associazione UDI che additano come ‘vergognoso’ il provvedimento e consigliera Ferro che parla di ‘colpo mortale alle case rifugio’ ricordo che è iniziato l’iter di discussione del progetto di legge regionale bipartisan da quest’ultima depositato lo scorso ottobre insieme ai colleghi Esposito e Mirabello che, come ella ben sa, prevede (da relazione finanziaria allegata) l’erogazione di 250.000 euro per ogni casa rifugio già operante sul territorio e 800.000 euro per la realizzazione di nuove case rifugio.

Perchè allora causare pretestuosi allarmismi?

E l’altra consigliera (quella di parità), avvocata Stumpo che si associa parlando di ‘problemi di gestione economica delle case rifugio’ e di ‘lesione del diritto alla maternità’ ben potrebbe con spirito di leale collaborazione confrontarsi con le altre istituzioni regionali e con l’assessora al welfare Roccisano prima di fare sgangherate pubbliche dichiarazioni per esigenze di visibilità personale, come se l’ufficio regionale da lei ricoperto fosse un comitato elettorale di Liberi e Uguali.